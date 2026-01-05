محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، بداية من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، وذلك من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية داخل مختلف أنحاء المحافظة حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس أحمد مختار مدير مشروعات الطرق بمنطقة تعمير أسوان ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء من أعمال الرصف بباقى الشوارع الجانبية ، فيما تم الإنتهاء من أعمال الإنارة ورفع كفاءة الشبكة ، وجارى إستكمال أعمال الأرصفة وتركيب الإنترلوك بما يساهم فى تحويل الطريق إلى واجهة حضارية وجمالية تليق بمناطق شرق المدينة ، وهذا يتطلب إنهاء المشروع بالكامل خلال شهر.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يعتبر إضافة نوعية قوية لمنظومة البنية التحتية بالمحافظة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما له من دور محورى فى تسهيل حركة النقل والمركبات ، ودعم الأنشطة التجارية والصناعية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق، ويستلزم ذلك أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

جولة ميدانية

وخلال الجولة استمع محافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من مدير مشروعات الطرق بمنطقة التعمير ، الذى أوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الأساس والطبقة الرابطة للطريق الرئيسى والطرق الداخلية بمنطقة كيما بطول 8 كم ، وللطرق الداخلية بالمنطقة بطول 3.5 كم ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى.

وأوضح المحافظ أنه يتم بالتوازى تركيب البلدورات الكبيرة الحابسة للأرصفة تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك ، وإنشاء مطبات صناعية لتهدئة حركة السيارات ، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة من خلال تركيب أعمدة جديدة وإستبدال المتهالك منها ، فضلاً عن تنفيذ البلدورات العجالى لتحديد مسار الطريق بشكل كامل يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية .