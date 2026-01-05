قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، بداية من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، وذلك من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية داخل مختلف أنحاء المحافظة حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس أحمد مختار مدير مشروعات الطرق بمنطقة تعمير أسوان ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء من أعمال الرصف بباقى الشوارع الجانبية ، فيما تم الإنتهاء من أعمال الإنارة ورفع كفاءة الشبكة ، وجارى إستكمال أعمال الأرصفة وتركيب الإنترلوك بما يساهم فى تحويل الطريق إلى واجهة حضارية وجمالية تليق بمناطق شرق المدينة ، وهذا يتطلب إنهاء المشروع بالكامل خلال شهر.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يعتبر إضافة نوعية قوية لمنظومة البنية التحتية بالمحافظة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما له من دور محورى فى تسهيل حركة النقل والمركبات ، ودعم الأنشطة التجارية والصناعية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق، ويستلزم ذلك أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

جولة ميدانية 

وخلال الجولة استمع محافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من مدير مشروعات الطرق بمنطقة التعمير ، الذى أوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الأساس والطبقة الرابطة للطريق الرئيسى والطرق الداخلية بمنطقة كيما بطول 8 كم ، وللطرق الداخلية بالمنطقة بطول 3.5 كم ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى.

وأوضح المحافظ أنه يتم بالتوازى تركيب البلدورات الكبيرة الحابسة للأرصفة تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك ، وإنشاء مطبات صناعية لتهدئة حركة السيارات ، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة من خلال تركيب أعمدة جديدة وإستبدال المتهالك منها ، فضلاً عن تنفيذ البلدورات العجالى لتحديد مسار الطريق بشكل كامل يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية .

