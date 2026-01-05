بتمويل سويسري .. محافظ أسوان يتفقد مشروع تحسين خدمة مياه الشرب

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذي يشهد حاليا إنهاء العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بمزلقان الشلال، والتي تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم، وبقُطر 700 مللي، وسيتم ربطه بخط 900 مللي المغذي لمناطق وسط المدينة.

يأتي ذلك؛ من أجل دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بمناطق حي شرق، وخاصة زيادة تدفقات وتحسين خدمة مياه الشرب.

وأكد المحافظ أهمية وضع العلامات التحذيرية والإرشاردية؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات المترددة على الطريق، مع نهو الأعمال في أسرع وقت، خاصة أنه تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهادف، الذي سيسهم بشكل جذري في انتظام تدفق مياه الشرب، والقضاء على مشاكل الانقطاع أو الضعف المتكرر لها.

جولة ميدانية

وفي أثناء الجولة التفقدية- التي رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة- قدم الدكتور إسماعيل كمال، شُكره للجانب السويسري؛ لدعم مشروعات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، من خلال تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم مشروعات المياه في المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان؛ بما ينعكس بالإيجاب لخدمة سكان تلك المناطق، بتكلفة تقديرية تتجاوز 9.3 مليون فرنك سويسري.

وثمَّن المحافظ هذا النموذج الناجح للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجا في بعض المناطق، بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة؛ لمد شبكات المياه.

وأشار إلى دور هذا التعاون أيضا في دعم المكون الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال عقد اللقاءات التشاورية، والندوات التوعوية؛ لتسليط الضوء على قضايا ترشيد استهلاك المياه والممارسات الصحيحة لاستخدامها، وغيرها من القضايا البيئية الأخرى.