من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
بتمويل سويسري .. محافظ أسوان يتفقد مشروع تحسين خدمة مياه الشرب

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذي يشهد حاليا إنهاء العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بمزلقان الشلال، والتي تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم، وبقُطر 700 مللي، وسيتم ربطه بخط 900 مللي المغذي لمناطق وسط المدينة.

يأتي ذلك؛ من أجل دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بمناطق حي شرق، وخاصة زيادة تدفقات وتحسين خدمة مياه الشرب.

وأكد المحافظ أهمية وضع العلامات التحذيرية والإرشاردية؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات المترددة على الطريق، مع نهو الأعمال في أسرع وقت، خاصة أنه تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهادف، الذي سيسهم بشكل جذري في انتظام تدفق مياه الشرب، والقضاء على مشاكل الانقطاع أو الضعف المتكرر لها.

جولة ميدانية

وفي أثناء الجولة التفقدية- التي رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة- قدم الدكتور إسماعيل كمال، شُكره للجانب السويسري؛ لدعم مشروعات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي، من خلال تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم مشروعات المياه في المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان؛ بما ينعكس بالإيجاب لخدمة سكان تلك المناطق، بتكلفة تقديرية تتجاوز 9.3 مليون فرنك سويسري.

وثمَّن المحافظ هذا النموذج الناجح للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجا في بعض المناطق، بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة؛ لمد شبكات المياه.

وأشار إلى دور هذا التعاون أيضا في دعم المكون الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال عقد اللقاءات التشاورية، والندوات التوعوية؛ لتسليط الضوء على قضايا ترشيد استهلاك المياه والممارسات الصحيحة لاستخدامها، وغيرها من القضايا البيئية الأخرى.

لقاء الخميسي
إيمان الزيدي
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

