حبس مستريحة الخردة بالمعادي لاتهامها بالنصب والتحصل على مبالغ مالية من المواطنين

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس مستريحة الخردة لاتهامها بالنصب والتحصل على مبالغ مالية من المواطنين.

وزارة الداخلية تضبط المتهمة

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (4 أشخاص وسيدتين – مقيمون بدائرة القسم) بتتضررهم من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لتحصلها منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية إلا أنها لم تفِ بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.