وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الخانكة وقطاع المرج والقلج التابع لشمال القاهرة

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى إدارة شبكات وإيرادات كهرباء الخانكة وقطاع المرج والقلج التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار وخطة مواجهة التعدى على التيار الكهربائي ،ومراجعة موقف الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومعدلات خفض الفقد الفنى والتجارى والهدر في استهلاك الكهرباء.

بدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة الميدانية بتفقد مقر قطاع كهرباء المرج بمبني شبكات وإيرادات الخانكه وتفقد سير العمل بوردية إعادة التيار وخدمة العملاء ووحدة الشحن وقام بفحص الأعطال ومدى تكرارها وطبيعة كل عطل وسرعة الاستجابة من قبل فرق الطوارئ والدعم والتواصل مع اصحاب البلاغات ومعدلات التراجع فى نسب الاعطال، وشملت الجولة فحص تقارير الإدارة التجارية والتحصيل ومعدلات الأداء للقطاع، وكذلك مراجعة الدورة المستندية لصرف المهمات، والالتزام بحوكمة الصرف بالمخازن واستخدام الأكواد الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وامتدت الجولة لتشمل زيارة أحد الموزعات بشبكات الخانكة ورصد الملاحظات الفنية علي الطبيعة والتأكيد علي الاهتمام بمكونات الشبكة واستخدام المواصفات الفنية لتحقيق الأداء الأمثل وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وشملت الجولة مركز خدمات المواطنين، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح من المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حول إجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفقد وخطة العمل لخفض الهدر فى التيار، ومعدلات التحصيل وخطة العمل للتصدى لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمات، وناقش الدكتور عصمت مسئولي العمل فى تقارير الحمل الأقصى خلال الصيف الماضى فى نطاق شبكات الخانكة وخطة العمل لدعم وتقوية الشبكة فى نطاق العمل، موجها بمواصلة العمل والتنسيق مع اللجان المعنية من الشركة القابضة، والوزارة للتصدي لظاهرة التعدى على الكهرباء، وناقش الدكتور عصمت، مستجدات عمل لجان التفتيش ومحاضر الضبطيات والمخالفات فى نطاق العمل ومقارنتها بنسبة الفقد بها، موجها بمراجعة الاجراءات للتيسر على طالبى الخدمة مؤكدا على أهمية التواصل الدائم مع المشتركين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى إدارات الشبكات والإيرادات والجولات الميدانية، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل خلال فصل الشتاء، والاستعدادات الجارية على مستوى الشبكة الموحدة لفصل الصيف، مضيفا أن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، مشيرا إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف، موضحا أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا، موضحا أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الاداء واستخلاص الدروس المستفادة أحد أهم المحددات التى يتم على أساسها الاستعداد للصيف المقبل، وهي عملية مستمرة في إطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والحرص على تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.