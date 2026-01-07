قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الخانكة وقطاع المرج والقلج التابع لشمال القاهرة

وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى إدارة شبكات وإيرادات كهرباء الخانكة وقطاع المرج والقلج التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار وخطة مواجهة التعدى على التيار الكهربائي ،ومراجعة موقف الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومعدلات خفض الفقد الفنى والتجارى والهدر في استهلاك الكهرباء.

بدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة الميدانية بتفقد مقر قطاع كهرباء المرج بمبني شبكات وإيرادات الخانكه وتفقد سير العمل بوردية إعادة التيار وخدمة العملاء ووحدة الشحن وقام بفحص الأعطال ومدى تكرارها وطبيعة كل عطل وسرعة الاستجابة من قبل فرق الطوارئ والدعم والتواصل مع اصحاب البلاغات ومعدلات التراجع فى نسب الاعطال، وشملت الجولة فحص تقارير الإدارة التجارية والتحصيل ومعدلات الأداء للقطاع، وكذلك مراجعة الدورة المستندية لصرف المهمات، والالتزام بحوكمة الصرف بالمخازن واستخدام الأكواد الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وامتدت الجولة لتشمل زيارة أحد الموزعات بشبكات الخانكة ورصد الملاحظات الفنية علي الطبيعة والتأكيد علي الاهتمام بمكونات الشبكة واستخدام المواصفات الفنية لتحقيق الأداء الأمثل وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وشملت الجولة مركز خدمات المواطنين، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح من المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حول إجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفقد وخطة العمل لخفض الهدر فى التيار، ومعدلات التحصيل وخطة العمل للتصدى لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمات، وناقش الدكتور عصمت مسئولي العمل فى تقارير الحمل الأقصى خلال الصيف الماضى فى نطاق شبكات الخانكة وخطة العمل لدعم وتقوية الشبكة فى نطاق العمل، موجها بمواصلة العمل والتنسيق مع اللجان المعنية من الشركة القابضة، والوزارة للتصدي لظاهرة التعدى على الكهرباء، وناقش الدكتور عصمت، مستجدات عمل لجان التفتيش ومحاضر الضبطيات والمخالفات فى نطاق العمل ومقارنتها بنسبة الفقد بها، موجها بمراجعة الاجراءات للتيسر على طالبى الخدمة مؤكدا على أهمية التواصل الدائم مع المشتركين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى إدارات الشبكات والإيرادات والجولات الميدانية، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل خلال فصل الشتاء، والاستعدادات الجارية على مستوى الشبكة الموحدة لفصل الصيف، مضيفا أن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، مشيرا إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف، موضحا أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا، موضحا أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الاداء واستخلاص الدروس المستفادة أحد أهم المحددات التى يتم على أساسها الاستعداد للصيف المقبل، وهي عملية مستمرة في إطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والحرص على تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

محافظ مطروح خلال تفقد الوحدة المحلية. لقرية المثانى

تمهيدا لافتتاحها.. محافظ مطروح يتفقد الوحدة المحلية لقرية المثاني

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية ميت غمر ودقادوس

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة.. تعرف عليها

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

