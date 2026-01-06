ضبط منتجات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بمشاركة سلامة الغذاء بالداخلة

قامت إدارة تموين الداخلة تحت اشراف ا/إسلام الجبالي مدير الإدارة ، وبالتعاون مع فرع هيئة سلامة الغذاء بحملة تموينية علي الأسواق والمخابز وتجار التموين والانشطة التجارية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية المدعمة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٤) محاضر منها:

-عدد (٣)محضر غش تجاري ( انتهاء صلاحية مواد غذائية)

_وعدد (١) مخالفة عدم حمل شهادة صحية

وشملت المضبوطات: عسل ومشروبات غازية وزبادي وعبوات بانيه بارد و رايب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابة العامة

وتهيب المديرية بالمواطنين التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928