قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط منتجات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بمشاركة سلامة الغذاء بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قامت  إدارة تموين الداخلة تحت اشراف ا/إسلام الجبالي  مدير الإدارة ، وبالتعاون مع فرع هيئة سلامة الغذاء بحملة تموينية علي الأسواق والمخابز وتجار التموين  والانشطة التجارية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى  مدير عام مديرية التموين بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية المدعمة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير  عدد (٤) محاضر منها: 
-عدد (٣)محضر غش تجاري ( انتهاء صلاحية مواد غذائية)  
_وعدد (١) مخالفة عدم حمل شهادة صحية
وشملت المضبوطات: عسل ومشروبات غازية وزبادي وعبوات بانيه بارد و رايب 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابة العامة 
وتهيب المديرية بالمواطنين  التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر :
📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528
📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الشرنوبي

أول يوم في التلاتينات مختلف.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده

لقاء الخميسي

أعوذ بالله من الغدر والخيانة.. منة القيعي تعلق على أزمة لقاء الخميسي

ياسمينا العبد

الحلقة 22.. ياسمينا العبد العقل المدبر في مسلسل ميد ترم

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد