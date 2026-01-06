تفاصيل إصابة 21 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بمطروح

أصيب 21 شخصا بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة ملاكي، على مطروح اسكندرية الساحلى، وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح وغرفة عمليات مديرية أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي على الطريق الساحلي مطروح إسكندرية.

موقع الحادث

وبانتقال شرطة النجدة تبين وقوع الحادث بالكيلو 93، طريق مطروح اسكندرية الساحلى ووجود مصابين.

انتقال سيارات الإسعاف

على الفور، تم الدفع ب9 سيارات اسعاف إلى موقع الحادث لسرع. نقل المصابين .

نقل المصابين لمستشفى العلمين

وقامت سيارات الإسعاف بنقل مصابي الحادث إلى مستشفى العلمين وتقديم الاسعافات للمصابين.

أسباب الحادث

تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، أن وقوع الحادث وتصادم الأتوبيس والسيارة الملاكي نتيجة اختلال توازن السيارة الملاكى.

21 مصابا

استقبلت مستشفى العلمين ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى باجمالى 21 مصابا.

أسماء المصابين

حصل ،،صدى البلد ،، على اسماء ضحايا الحادث وهم

محمد .م " 57 سنة " من الإسكندرية، مصاب باشتباه م بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم.

احمد .ا " 39 سنة " اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم.

محمد .خ " 47 سنة" كدمات وسحجات بالجسم .

ناصر .ا " 52 سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

محمد .س" 49سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

متولي .ع " 60 سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

محمد .ا " 43 سنة " كدمات وسحجات بالجسم .

محمد .ع " 40 سنة " كدمة بالظهر كدمات وسحجات بالجسم .

عماد .ع " 59 سنة " اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم .

عمر .م " 21 سنة " كدمة بالصدر والكتف الأيمن.

وزكريا .ي " 59 سنة " خلع بالكتف الأيمن.

جمال .ا " 59 سنة " مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

ومحرم .ر " 51 سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

ومحمود .ط " 35 سنة " كدمة بالوجه كدمات وسحجات بالجسم.

وهشام .ع " 25 سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

هشام .ح " 25 سنة "كدمة بالوجه كدمات وسحجات بالجسم.

مراد .ش " 46 سنة " كدمات وسحجات بالجسم.

حماده .م " 51 سنة " كدمات وسحجات بالجسم. هاني .م " 52 سنة " كدمات وسحجات بالجسم . شعبان .ع " 58 سنة " مصاب كدمة بالوجه كدمات وسحجات بالجسم.

، رحيل .ع " 28 سنة من مدينة العلمين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، .