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داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

السبت 09/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نجح فريق طبي بمستشفى العجمي النموذجي، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتكون ثاني حالة تضع مولودها داخل العزل.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل بالعجمي: إن المستشفى شهد فجر اليوم حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا، بعد أن جرى استقبالها أمس كحالة جديدة داخل العزل وذلك قبل أن تضع مولودها بساعات.

وأضافت أن حالة الأم والمولود مستقرة، لافتة إلى أن العملية جرت تحت إشراف طاقم العمل الطبي والذي ضم كل من الدكاترة وليد مختار استشاري التخدير، محمد سعيد ومحمد أمين حامد، أخصائيو النساء والتوليد، ومن طاقم التمريض محمد إبراهيم، محرم حشيش و إبراهيم وردة.

الجدير بالذكر أن تلك هي ثاني حالة الولادة بالمستشفى لمريضة مصابة بفيروس كورونا، حيث أجريت العملية داخل غرفة العناية المركزة خلال تلقي الحالة للرعاية.
كانت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، أعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 93 حالة.
داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها
داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها
داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها
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