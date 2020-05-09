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أخبار البلد

إير كايرو تسير رحلتي طيران لنقل الفرنسيين العالقين في مصر والسودان

السبت 09/مايو/2020 - 12:11 م
اير كايرو
اير كايرو
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نورهان خفاجي
تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، رحلتين استثنائيتين لنقل 331  فرنسيا من العالقين بمصر والسودان، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الرحلة الأولى سوف تقلع من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم بدون ركاب وتعود إلى القاهرة مرة اخري وعلي متنها 160 راكبًا ترانزيت مواصلين السفر إلى باريس بنفس الطائرة دون النزول إلى المطار، وتقلع الرحلة الثانية من مطار القاهرة إلى باريس وعلى متنها 171 فرنسيًا من العالقين بالقاهرة.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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