AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: رش أكثر من 85 ألف منشأة حتى الآن بالتنسيق مع المحافظات..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 01:37 م
معاون وزير الزراعة
معاون وزير الزراعة
Advertisements
نورهان رأفت
قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هناك إجراءات مشددة من قبل وزارة الزراعة، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية وإجراءات الرش المستمر.

وأَضاف القرش خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن جميع التعليمات الأحترازية أساسية يتم العمل عليها في ديوان الوزارة، أو منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار معاون وزير الزراعة، أن التشديد علي الإجراءات الإحترازية في المنافذ أكبر، وذلك لأنها تعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

وأوضح  أن هناك ست قطاعات تتعاون مع وزارة الزراعة خلال الأزمة الحالية، منهم قطاع الإنتاج والإصلاح الزراعي.

وتابع: أن وزارة الزراعة تولت رش أكثر من 85 ألف منشئة، من فيروس كورونا بالتنسيق مع جميع رؤساء المحافظات .

وأكد أن السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والزيوت متوفرة في جميع المنافذ، ويتم بشكل يومي متابعه جميع المنافذ، في شكل تقارير يومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار الدواجن واللحوم

وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان: توفير جميع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.. استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة

متحدث الزراعة لـ "صدي البلد":٤٠٠ منفذ توفر سلعا مخفضة للمواطنين

الزراعة: لدينا 403 منافذ وتخفيضات على سلع وياميش رمضان

رغم الإغلاق الكامل.. الزراعة: أعمال التطهير مستمرة لكافة الحدائق التابعة للوزارة.. فيديو

أبرزها عمليات تعقيم المنشآت الحيوية .. الزراعة: اتخذنا كافة الإجراءات للوقاية من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

سلوفاكيا.. أول دولة في أوروبا تتخلص من كورونا

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

الأطباء تضع ملاحظاتها على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى

إحالة أكبر قضية تزوير وتلاعب في التربية والتعليم للجنايات

تورط مدرسين في الغش.. تحرك برلماني لإعادة النظر في الامتحانات الإلكترونية

عن ونحب تاني ليه.. عمرو محمود ياسين: أنا ما بتملاش اكتب ايه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن شاكوش وهيفاء وهبى الأبرز.. أسعار إطلالات المشاهير فى ثانى أسبوع من رمضان

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند