الزراعة: رش أكثر من 85 ألف منشأة حتى الآن بالتنسيق مع المحافظات..فيديو

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هناك إجراءات مشددة من قبل وزارة الزراعة، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية وإجراءات الرش المستمر.





وأَضاف القرش خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن جميع التعليمات الأحترازية أساسية يتم العمل عليها في ديوان الوزارة، أو منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة.





وأشار معاون وزير الزراعة، أن التشديد علي الإجراءات الإحترازية في المنافذ أكبر، وذلك لأنها تعامل بشكل مباشر مع المواطنين.





وأوضح أن هناك ست قطاعات تتعاون مع وزارة الزراعة خلال الأزمة الحالية، منهم قطاع الإنتاج والإصلاح الزراعي.





وتابع: أن وزارة الزراعة تولت رش أكثر من 85 ألف منشئة، من فيروس كورونا بالتنسيق مع جميع رؤساء المحافظات .





وأكد أن السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والزيوت متوفرة في جميع المنافذ، ويتم بشكل يومي متابعه جميع المنافذ، في شكل تقارير يومية.