غدا.. طرح 197 قطعة شاغرة للبيع بمساحة 108 أفدنة امتداد المنطقة الصناعية بجمصة

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت على الإعلان عن طرح عدد ١٩٧ قطعة ارض شاغرة للبيع بامتداد المنطقة الصناعية بجمصة بمساحة الـ ١٠٨ أفدنة وسيتم الاعلان عنها غدا الاحد وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين والمناطق الصناعية.









وأضاف محافظ الدقهلية أن مساحات القطع تتراوح ما بين ١٠٠٠ متر مربع الي ٢٠٠٠ متر مربع ومضاعفتها للقطعة الواحدة وتبلغ اجمالي مساحة ١٩٧ قطعة ٣٠٧ الاف متر مربع تقريبًا.







وأشار " المحافظ" إلي أن هذه المساحة الجديدة تأتي امتدادًا للمرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية وتضم عدة أنشطة صناعية و تشمل صناعات دوائية و كيميائية و غذائية نسيجية وكهربائية وهندسية وخشبية وورقية وتعدينية .







وأضاف انه سيتم تسليم كافة القطع المعلن عنها كاملة المرافق وتشمل الطرق والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والتليفونات الي المستثمرين مؤكدا أن محافظة الدقهلية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين ولكافة المناطق الصناعية داخل أرض المحافظة لجذب الاستثمار والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.









من جانبها أوضحت المهندسة سلوى جابر مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار ان التقديم سيتم خلال الفترة من ٣١ مايو الجارى ولمدة شهر،حتى٢٩ يونيه القادم، مشيرة الى ان التقديم يتم بأحد المقرات التالية ( ادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة - فرع مركز خدمات الاستثمار بمدينة جمصة ، امام جهاز ١٥ مايو - مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقر مكتبة المنصورة العامة بشارع الجمهورية بالمنصورة ).









وأضافت ان الاعلان كاملا عن كافة التفاصيل والشروط سيتم تعميمه ونشره من خلال الصفحة الرسمية للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة ، والصفحة الرسمية لهيئة الاستثمار ، والبوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية ، والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية.