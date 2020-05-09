علي جمعة يكشف عن مكان تحدي سيدنا موسى لـ فرعون.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن تحدى موسى - عليه السلام- لفرعون في الحادثة الشهيرة كان في منطقة واسعة مما نسميه الآن الوجه البحري وجزءا من بدايات الصعيد، لأن الصف وميت رهينة وهي منف القديمة فيها قصر فرعون الذي قال إن مصر جميعًا له والأنهار من تحته، وهذا يعني أنه كان يتنقل في أكثر من مكان.
وأضاف « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن قصر فرعون كان في منف وهو المكان الذي دخل فيه موسى ًاولًا مع زوجته بالليل وذهب إلى أمه الحقيقية، ودخل فيه ثانيًا مع هارون، لافتًا: كان من التقديرات لعدد بين إسرائيل في هذه الفترة ١٠٠ ألف أو يزيدون.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن فرعون لما زاره موسى - عليه السلام- في اللقاء الأول كان لديه حب عظيم مع قلق من موسى- عليه السلام- ، فرعون كان يكره موسي ويتخوف منه وينزله منزله العدو ولكنه كان يحن إليه بقلبه أيضًا.
ونبه المفتي السابق في بداية الحلقة أن جدية موسى - عليه السلام- جعلته يتصف بصفات كثيرة منها صفة التحدى، فتحدى فرعون في قوته وسطوته وملكه وجبروته، كما تحدى السحرة عندما جمعهم فرعون واستعان بعلمائهم وخبرائهم فاستعان موسى بالله، وتحدى قارون عندما كان في سطوته ونفوذه وماله ورجاله ودعا الله عليه فاستجاب له وخسف بقارون وبداره الأرض.
وأفاد الدكتور على جمعة، في الحلقة السابقة، أن سيدنا موسي - عليه السلام- تربي في حضن أمه في قصر فرعون وكان اسمها يوكابد وعرف عنها أنها من بني إسرائيل.
وتابع «جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن فرعون نفسه تزوج من بني إسرائيل آسيا بنت مزاحم، فلم يكن هناك حرج من التعامل مع بني إسرائيل في الزواج منهم أو اعتماد المربيات.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بقوله - تعالى- « يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ»، ( سورة البقرة: الآية 49)، أي يجعلونهم أحياء للخدمة أو للزواج أو للصناعة، فبني اسرائيل كان يهتمون بالزراعة ويتعلمونها من المصريين، وكذا صناعة الحلي.
وأكمل المفتي السابق أن بني اسرائيل كانوا موجودين في المجتمع المصري ولكن منغلقين في منطقة معينة كحارة اليهود مثلًا، وكانوا لا يتزوجوا إلا من أنفسهم، وإذا تزوجوا من غيرهم يكون الولد تابع للأم لكي لا ينسب إلي غيرهم.
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وأشار أن سيدنا موسى - عليه السلام- هرب ولم يدافع عن نفسه من تهمة القتل، رغم أنه لم يقصد إلا الدفاع عن شخص مستضعف، خشية أن يتحول الموضوع إلى نزاع بين المصريين وبني إسرائيل، فيما يشبه الجريمة السياسية الجنائية الآن.
وواصل « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه لو كان القتل وقع بين أبناء بني إسرائيل كان يمكن له أن يبرر، وكذا لو وقع بين مصري ومصري؛ لذا كان لابد له من الهرب بالخروج من مصر.
وأردف عضو هيئة كبار العلماء أنه لم يفعل ذلك إلا لما أخبره مؤمن من آل فرعون أن هناك مؤامرة تحاك ضده، لافتًا: كان في دوائر متخدي القرار حينها.
واستدل المفتي السابق بقوله - تعالى-: « وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ»، ( سورة القصص: الآية 20).
ونوه أن سيدنا موسى - على السلام- كان معروفا أنه من بني إسرائيل ليس فقط من الأم المربية أو الأخت الملاصقة أو هذه المعيشة ولكن أيضًا الهيكل التركيبي والشكل الخارجي، فبنو إسرائيل كان يتميزون بصفات جسدية معينة كانت فيه سيدنا موسي- عليه السلام-.
وأكد في بداية الحلقة أن كليم الله موسى - عليه السلام- كان جادًا في صفاته وأفعاله وأقواله، حتي نستطيع أن نقول إن مفتاح شخصيته كانت الجدية، وتراها في كل موقف من المواقف التي قص فيها الله علينا قصته- عليه السلام-.