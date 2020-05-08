في هذه الأماكن..علي جمعة يؤكد تجلي الله لسيدنا موسى على أرض سيناء

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه بدون شك أن الله- سبحانه وتعالى- تجلي لسيدنا موسى - عليه السلام- على ارض سيناء و كلمه في الأماكن المقدسة بها من الشجرة المباركة أو المعروفة بشجرة العليقة المقدسة بسانت كارتين وعند جبل المناجاة أو جبل موسى كما يقال.
وأوضح « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هذا كله مذكور بالتفصيل في القرآن الكريم، كما يؤكد هذا أنه الطريق الوحيد في رحلته إلي فلسطين.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بقوله - تعالى-: « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ»، ( سورة الأعراف: الآية 143).
وأشار المفتي السابق إلى أن سيدنا موسى - عليه السلام- كان يسير في أرض سيناء وأراد الله أن يلفته إلي الواد المقدس طوى، فجعل له انعكاسا من النار فانجذب اليها، مستدلًا بقول سيدنا موسى - عليه السلام- لأهله كما جاء في سورة طه: « إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)».