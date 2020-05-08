لماذا أمر الله سيدنا موسى أن يخلع نعليه بالوادي المقدس في طور سيناء؟.. على جمعة يجيب

إن مناجاة الله- سبحانه وتعالى- تجوز مع ارتداء النعلين، فكان النبي- صلى الله عليه وسلم- في ظروف معينة يصلى في نعاله وكذا الصحابة الكرام فقال لهم: « صلوا في نعالكم»، وقال أيضًا: «

أن خلع سيدنا موسى - عليه السلام- للنعال وهو يكلم ربه على جبل سيناء ليس من الآداب ولكنه من العوارض، فلابد أن يكون هناك أمر استجد حتي يأمره الله بذالك، مستشهدًا بقوله - تعالى-: «

» لئلا يخاف من شدة النور الآلهي ويتأكد أنه لا يوجد شيء آخر يؤذيه من الكائنات غير المرئية، لافتًا في بداية الحلقة

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

سيدنا موسي - عليه السلام- تربي في حضن أمه في قصر فرعون وكان اسمها يوكابد وعرف عنها أنها من بني إسرائيل، قائلا:

فرعون نفسه تزوج من بني إسرائيل آسيا بنت مزاحم، فلم يكن هناك حرج من التعامل مع بني إسرائيل في الزواج منهم أو اعتماد المربيات.