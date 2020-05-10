طريقة عمل أم علي.. بـ7 أنواع مختلفة.. فيديو

طريقة عمل ام علي .. يعشق الكثير تناول أم علي ، لذلك تتنفنن ربات المنزل فى تحضير ام علي بكافة الأنواع والأشكال ،التى انتشرت فى جميع البلدان العربية منها ام علي بالبف باستري ،ام علي بالقشطة ،ام علي بالجلاش ،ام علي بالعيش ام علي بالرقاق ،بشكل يناسب جميع الأذواق ،فإذا كنت من عشاق تناول ام علي يمكنك الاطلاع على هذا المقال لمعرفة أسهل الطرق لعمل ام علي بعدد من الأنواع المختلفة لأكثر من شيف .









طريقة عمل ام علي :





برعت ربات المنزل فى أعداد ام علي مثل المطاعم والمحلات لذلك تقدم الشيف نجلاء الشربيني اسرار طريقة عمل ام علي بالمنزل .









المكونات لعمل ام علي :





8 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

500 جرام من عجينة الباف.

كوب من السكر.

ستة أكواب ونصف من الماء.

130 جرامًا من الزبدة.

علبة ونصف من القشطة.

ربع كوب من الكاجو.

ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف.

ربع كوب من الصنوبر المقشر.

ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.





طريقة عمل ام علي :





تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

فرد عجينة الباف ومدها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.

وضع قطع الباف في صينية الفرن إلى أن تتحمر لما يقارب الثلاثين دقيقة.

إخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانبًا حتى تبرد قليلًا.

وضع الكاجو، واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية ، وإدخالها للفرن إلى تتحمص ويتغير لونها وتركها جانبا.

تذويب الحليب مع الماء بشكل جيد في وعاء.

وضع الحليب المذوب، والقشطة، والسكر والزبدة في قدر، وتحريك المكوّنات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانبا.

وضع في صينية البايركس، طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق الباف.

سكب مزيج القشطة في صينية البايركس وإدخالها للفرن إلى أن يشتد قوام أم علي قليلًا وتصبح بعدها جاهزة للتقديم، مع إمكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات.





طريقة عمل ام على بالبف باستري :





وبعد مرور الأيام ترأسَ علي ابنها السلطنة وولِيَ حاكمًا، وأُطلق على الطبق الذي أمرت بإعداده احتفالًا وابتهاجًا ( أم علي ) نسبةً إليها. يعود سبب تسمية أم علي بهذا الاسم كما تقول الروايات بأنه وبعد انتهاء حكم الأيوبيين بدأ عصر المماليك فاختيرت امرأة ذات سلطان وجاه لتولى عليهم وتكون حاكمتهم، فرفض وجهاء الشام وكبارها أن تولى عليهم امرأة (أم علي) وعند ذاك تقدم لطلب يديها شخص من المماليك ،وعرض عليها الزواج ،فقبلت وأصبح أول سلطان ف زمن المماليك ويدعي " عز الدين أيبك " وكان له زوجة أولى أسمها " شجرة الدر " وتمنت شجرة الدر أن تقتل ام على وذلك بدافع الغيرة على زوجها ولم تنجخ ولكن ام على نجحت فى قتل شجرة الدر ،وحين ذلك أمرت جميع الطها ،بخلط مكون من العجين والدقيق واللبن والمكسرات وتوزيعه حلوة على الجميع من أجل أنتصارها على درتها وقتلها ،





مكونات عمل ام على بالبف باستري :



كوب من السكر الخشن.

كوب من جوز الهند الخشن.

أربعة أكواب من الحليب.

عبوتان من القشطة.

فستق حلبي مطحون.

مكسرات محمصة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ملعقتان من الزبدة المذابة.









طريقة عمل ام على بالبف باستري :



وزعي شرائح البف باستري في صينيةٍ خاصةٍ بالفرن ، وادهنيها بالزبدة، حمريها دون أن تحترق، تحتاج لربع ساعة حتى تكون جاهزة.

بعد إخراج البف بيستري من الفرن اتركيها حتى تبرد تمامًا.

كسري قطع البف باستري في صينية بايركس على أن تكون القطع متوسطة الحجم.

أضيفي جوز الهند وقلبيه مع قطع البف بيستري.

أضيفي بعض المكسرات المحمصة بالفرن ويفضل قبل تحميصها نقعها في الماء لمدة نصف ساعة وتقليبها في صينية الفرن حتى تتحمص تمامًا. في قدرٍ على النار ضعي الحليب، والمستكة، وماء الورد، والقشطة وقلبي المكونات وصولًا لدرجة الغليان.

اسكبي خليط الحليب في صينية البايركس ووزعيه بشكلٍ متساوٍ ليغمر قطع البف بيستري.

زيني الطبق بمكسراتٍ صحيحة محمصة، ويمكنكِ إضافة بعض الزبيب، وبعض المشمش المجفف، -حسب الرغبة-.

أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 180 درجةً مئويةً لمدة خمس عشر دقيقةً فقط حتى يتحمر بشكلٍ خفيف، ثم قدميه ساخنًا.

يمكنكِ إعداد أم علي في أطباق صغيرة خاصة بالفرن، وتقديم حصةً واحدةً لكل شخص.







طريقة عمل ام علي بالقشطة :





قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل أم علي بالقشطة، وقالت توتا إن الطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير عمل ام علي بالقشطة :

نصف كوب كريم شانتى خام نصف كوب لبن سكر بودر حليب مكثف سمنة كرواسون

طريقة عمل ام علي بالقشطة :









حضري طبق فخار أو طبق فرن عميق. سخني الفرن لدرجة حرارة ٢٠٠، أحضري صينية قصيرة الحافة. قطعي مربعات عجينة الباف إلى نصفين، ضعيها في الصينية مع ترك مسافة بين القطع، ضعيها في الفرن ١٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون. دعيها تبرد تماما. قطعي الباف إلى قطع صغيرة، ضعيها في الطبق. خففي درجة حرارة الفرن لتصبح ١٨٠.

الحشو:

اضيفي الجوز، الزبيب ، اللوز، الفستق، البندق ، جوز الهند، القرفة ، وقلبي ليختلط مع العجينة المفتتة. أتركيه جانبا. في قدر ضعي الحليب ، السكر، الفانيليا والزبدة ، سخني على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر إلى أن يغلي. صبي خليط الحليب مباشرة فوق الخليط في الطبق. قلبيه قليلا ليتوزع. أتركيه جانبا لبضع دقائق ليتشرب بالحليب. في طبق ضعي القشطة والحليب وقلبيها جيدا لتختلط مع بعضها. وزعي خليط القشطة على سطح العجينة بهدوء ليتغطى السطح قدر الإمكان.

التزيين:

ضعي الفستق على سطح القشطة حسب الرغبة. ضعي ام علي في الفرن لحوالي ٢٠ دقيقة ليصبح سطحها ذهبي اللون. قدميها دافئة.









طريقة عمل حلى ام علي :





تعتبر حلويات أم علي من الحلويات المشهورة التي تقدم عادةً في العديد من المناسبات وخصوصًا في شهر رمضان المبارك ،كما ان حلويات أم علي في الكثير من الدول العربية حيث إن أساس شهرتها هي جمهورية مصر العربية وانتقلت بعد ذلك إلى الشام، والأردن، وفلسطين، وتركيا أيضًا، تمتاز حلويات ام على بمذاق جذاب ومميز يجعل الجميع يقبل على تناولها ،ويرجع سر مذاقها الى مكونتها البسيطة المحببة لدي الكثير ،تقدم الشيف هالة مراد طريقة عمل حلى ام على

مكونات حلى ام علي :

أربعة أكواب من الحليب. علبة قشطة. نصف كيلوغرام من عجين الباف بيستري أو خبز التوست المحمر. ثلاثة أرباع كوب من السكر. ملعقة فانيلا صغيرة. (250) غرامًا من الزبدة. كأس من جوز الهند الخشن. كأس من الزبيب. نصف كوب من الفستق الحلبي.

طريقة عمل حلى ام علي :

في بستري وضعيها بالفرن حتى تنضج، ثم قطعيها إلى أربعة أقسام متساوية، بعد ذلك ادهنيها بالزبدة. أما إذا استخدمتِ التوست فلا داعٍ لوضعه بالفرن واتبعي التعليمات الآتية. ادهني خبز التوست بالزبدة وصفيه بالصينية الخاصة وتكون من الأواني التي تحتمل الحرارة مثل البايركس. ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة، ثم بعد ذلك أضيفي علبة القشطة ، والزبدة، والسكر، والفانيلا واتركيه يغلي على النار الهادئة. في هذه الأثناء يكون التوست قد تشرب الزبدة حينها يمكنكِ تقطيعه إلى قسمين، تحتاجين إلى أربع طبقات أو ثلاث من التوست. اخلطي المكسرات مع بعضها البعض ،لزبيب والفستق الحلبي وجوز الهند. ضعي طبقة من التوست في الصينية ورشي فوقها طبقة من المكسرات، ثمّ ضعي طبقة أخرى من التوست، ورشيها بالمكسرات، وهكذا حتى تنتهي جميع الطبقات، بحيث تكون آخر طبقة هي التوست. بعد ذلك أضيفي الحليب المغلي مع الزبدة والقشطة والسكر على التوست، وضعيه على النار حتى تغلي مرة أخرى، ويجب أن يكون التوست مغمورًا تمامًا. بعد ذلك ابعديه عن النار، واتركيه يبرد خارج الثلاجة قليلًا، ثم زينيه بالمكسرات المتبقية لديك. تقدم حلويات أم علي إما ساخنة وإما باردة وذلك حسب الرغبة.

طريقة عمل ام على بالجلاش :



أم علي برقائق الجلاش بأقل التكاليف يقدمها الشيف الشربيني ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع .









المكوّنات لعمل ام علي :





رقائق جلاش.

كوب من الكريمة السائلة.

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

كوب من القشطة. كوب من السكر.

نصف من الفستق الحلبي المطحون بشكل ناعم.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب.

ربع كوب من البندق المطحون بشكل خشن.

ربع كوب من اللوز الشرائح.

زيت نباتي للقلي.





طريقة عمل ام علي بالجلاش :





وضع الزيت النباتي على النار حتى يصبح ساخنا، ثم وضع رقائق الجلاش وقليها حتى يصبح لونها ذهبيًا .

رفع رقائق الجلاش من الزيت، والتخلص منّ الزيت الفائضة بوضعها في المصفاة.

وضع الرقائق في قاع صينية الخبز.

وضع الحليب، والكريمة، والسكر في قدر، ثمّ وضعه على النار وتركه حتى يغلي تمامًا.

سكب الحليب الساخن فوق رقائق الجلاش، ثم نضع الزبيب ، واللوز، وجوز الهند، والبندق والتقليب بلطف حتى تختلط المكوّنات ببعضها مع مراعاة عدم كسر رقائق مقلية.

وضع القشطة على الوجه، ثم وضع الصينيّة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ثلث ساعة أو حتى يصبح وجهها ذهبيا.

إخراج أم علي من الفرن، ونرش عليها الفستق الحلبي ثمّ تقديمها.









طريقة عمل ام علي بالعيش :





يعاني الأفراد في الحجر المنزلي الصحي من الملل لذلك يجب عليكي تسلية وقت الفراغ بتعلم وجبات غذائية جديدة وصحية .. لذلك سنقدم لكي طريقة عمل العيش الشامى في المنزل بأقل تكلفة للشيف نجلاء الشرشابي .

مقادير عمل ام علي بالعيش :





كيلو دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

ملعقة كبيرة خميرة جافة

2 كوب ونصف ماء دافئ أو حسب حاجة العجينة





طريقة عمل ام علي بالعيش :





- يخلط الدقيق مع السكر والملح واللبن البودر والخميرة الجافة ثم يضاف الماء الدافئ وتعجن العجينة جيدا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء.





- تغطى العجينة وتترك فى مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تتخمر و يتضاعف حجمها.





- تكور العجينة الى كور بالحجم المرغوب وترص فى صينية مرشوشة بقليل من الدقيق تغطى وتترك فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة لترتاح.





- تفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق إلى أرغفة وتترك لترتاح قليلا.





- تسخن صينية الخبز فى فرن ساخن جدا ثم تخرج ويرص فيها العيش وهى ساخنة وتدخل إلى الفرن إلى أن ينتفخ العيش ويحمر.









طريقة عمل ام علي بالرقاق :



