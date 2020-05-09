زوجة تتخلص من زوجها القهوجي بطعنة سكين قبل الإفطار في قنا

لقى صاحب مقهى مصرعه بطعنات نافذة من سكين على يد زوجته فى مدينة قفط، لخلافات بينهم قبل موعد الإفطار بوقت قليل.

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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع سيد.د 40 عاما، صاحب مقهى بمنطقة العويضات، بطعنة نافذة من سكين، أدت إلى مصرعه فى الحال.

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تبين من التحريات الأولية، أن خلافات نشبت بينه وبين زوجته الثانية، داخل منزلهما، دفعتها إلى طعنه بسكين، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تطوير مناقشة الزوجة بعد ضبطها لكشف ملابسات وأسباب ارتكابها للجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.