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رياضة

بالوتيلي يسب مدافع يوفنتوس: أنت لست رجلا

السبت 09/مايو/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
رد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بقوة على انتقادات مدافع يوفنتوس جيورجيو كيليني النارية له .

وكان كيليني كشف عن بعض الأسرار في مسيرته الاحترافية من خلال مقابلة مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية على هامش الإعلان عن سيرته الذاتية.
 
ووصف كيليني زميله السابق في منتخب إيطاليا بالوتيلي بالشخص السلبي، مؤكدا أن سلوكه لم يظهر من خلاله الاحترام لزملائه في بطولة كأس العالم للقارات عام 2013.

ووضع مدافع يوفنتوس نظيره بالوتيلي بجانب لاعب وسط البيانكونيري السابق فيليبي ميلو، ووصفهم بلاعبين تخطوا جميع الخطوط وكانوا بمثابة التفاح الفاسد.

بالوتيلي خرج للدفاع عن نفسه ومهاجمة كيليني من خلال "استوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: على الأقل أتحلى الصدق، والشجاعة لقول الأشياء في وجه الأشخاص".

وأضاف: "أتيحت أمامك الفرصة عدة مرات منذ 2013، لتتصرف كرجل، لكنك لم تفعل، من يعرف ماذا ستقول على زملائك الحاليين، أنت قائد غريب".

وتابع بالوتيلي: "إذا كان ذلك يعني أن تكون بطلا، أفضل ألا أكون، لم يسبق لي أن أظهرت قلة احترام لقميص الأدزوري".
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