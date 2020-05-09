تعرف علي أهمية ترصيص العجل وفوائده للسيارة

تعتبر الإطارات أهم جزء في السيارة لأنها الشيء الوحيد الملامس للأرض وأي خلل بها يهدد امنك و سلامتك ..لذلك نتناول فى هذه السطور أهمية ترصيص العجل وفوائدة للسيارة.





في بداية الأمر نتطرق الي تعريف كلمة ترصيص العجل فيقصد بها أن يتم عمل توزيع موحد لكتلة السيارة حول محور الدوران، حيث يتماثل مركز الثقل (الجاذبية) مع مركز الدوران عن طريق إضافة أوزان من الرصاص لتزن الاطار بشكل مثالي .

اهمية ترصيص العجل

1- الشعور بالراحه أثناء القياده

2-منع الرجة اثناء القيادة نهائيًا.

3- زيادة العمر الإفتراضي للكاوتش

4-زيادة العمر الافتراضي للجنط .

يعتبر ترصيص العجل أمر في غاية الاهمية لان إطارات السيارة أحد الأجزاء المهمة التي يتوقف عليها عمل السيارة ومعدل الأمان أثناء القيادة، عادة ما تتعرض هذه الإطارات إلى بعض الأعطال أو المؤشرات التي تنذر بوجود أعطال ما، قد تقترب مثل إهتزاز السيارة أثناء السير لذلك عند الشعور بأي من العلامات التي تحدثنا عنها سواء ارتجاج او اهتزاز اثناء السير فلا تتردد في فحص الجنوط لسلامتك و حمايتك من الحوادث لاقدر الله .