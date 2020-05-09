لميس سلامة تصور فيديو تيك توك مع الطفل ناصر على الهواء.. شاهد

، ووالده ، على الهواء ، في برنامج "توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد". صوَّرت الإعلامية لميس سلامة ، فيديو تيك توك، مع الطفل ناصر





الطفل الرضيع «ناصر» يتربع على عرش الـ تيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يقوم والده بتصويرها". ووجهت لميس سلامة حديثها إلى الطفل ناصر:" أنت عامل تريند على تيك توك "، مضيفة:"





ومن جهته، قال عبد الله ناصر، أحد مشاهير الـ تيك توك،: " في يوم وضعت ابني ناصر امام الكاميرا، وقررت تصوير فيديو معه على تيك توك ، والجميع احبه على تيك توك".

وعرضت الإعلامية لميس سلامة، مجموعة من فيديوهات تيك توك التي يصورها المشاركين في التطبيق، كما عرضت فيديوهات تيك توك مستوحاة من افلام قديمة وحديثة.





وبرنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية لميس سلامة.