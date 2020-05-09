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توك شو

لميس سلامة تصور فيديو تيك توك مع الطفل ناصر على الهواء.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:20 م
لميس سلامة تصور فيديو
لميس سلامة تصور فيديو تيك توك مع الطفل ناصر
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هاني حسين
صوَّرت الإعلامية لميس سلامة، فيديو تيك توك، مع الطفل ناصر، ووالده، على الهواء، في برنامج "توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد".

ووجهت لميس سلامة حديثها إلى الطفل ناصر:" أنت عامل تريند على تيك توك"، مضيفة:" الطفل الرضيع «ناصر» يتربع على عرش الـ تيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يقوم والده بتصويرها".

ومن جهته، قال عبد الله ناصر، أحد مشاهير الـ تيك توك،: " في يوم وضعت ابني ناصر امام الكاميرا، وقررت تصوير فيديو معه على تيك توك، والجميع احبه على تيك توك".
 
وعرضت الإعلامية لميس سلامة،  مجموعة من فيديوهات تيك توك التي يصورها المشاركين في التطبيق، كما عرضت فيديوهات تيك توك مستوحاة من افلام قديمة وحديثة.

وبرنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية لميس سلامة.
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