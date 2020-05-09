صبري فواز: هيفاء وهبي تطورت جدا في التمثيل.. فيديو

كشف الفنان الكبير صبرى فواز، عن رأيه فى
مستوى المطربة والفنانة هيفاء وهبى.
وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" هيفاء تعلمت التمثيل وتطورت جدا جدا.
وأوضح الفنان صبرى فواز "عاصرتها فى أول تجربة فنية لها فى دكان شحاته وآخر عمل تقدمه اسود فاتح فيه تطور كبير حصل".
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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.