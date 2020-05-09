صبري فواز: هيفاء وهبي تطورت جدا في التمثيل.. فيديو

كشف الفنان الكبير صبرى فواز، عن رأيه فى مستوى المطربة والفنانة هيفاء وهبى.

وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" هيفاء تعلمت التمثيل وتطورت جدا جدا.

وأوضح الفنان صبرى فواز "عاصرتها فى أول تجربة فنية لها فى دكان شحاته وآخر عمل تقدمه اسود فاتح فيه تطور كبير حصل".

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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.