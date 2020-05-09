وزير السياحة يناقش مع مستثمري البحر الأحمر إجراءات عودة الحركة

يلتقي الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، غدا الأحد، بعدد من مستثمري القطاع السياحي في البحر الأحمر وأعضاء غرفة المنشات الفندقية.

يأتي اللقاء للتعرف على إجراءات استئناف الحركة السياحية الداخلية منتصف الشهر الجاري.

وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وأعضاء جمعية الاستثمار السياحي.

ومن المقرر أن يتفقد وزير السياحة عددا من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة 25%.

كانت وزارة السياحة انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي طلبات مسؤولي الفنادق والقرى السياحية الراغبة في استئناف العمل، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش خلال 10 أيام من تقديم الطلبات.