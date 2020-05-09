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فن

بالفيديو.. مصطفى العسال يعيد غناء رائعة أصالة "بحبه" بعد خمس سنوات من ظهورها

السبت 09/مايو/2020 - 11:40 م
مصطفى العسال
مصطفى العسال
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محمد نحلة
أطلق الملحن مصطفى العسال أولى تجاربه الغنائية كمغني، عبر إعادة تقديمه أغنية أصالة الشهيرة "بحبه".

ويعيد العسال غناء الأغنية على طريقته بعدما قدمها لـ أصالة من قبل كملحن منذ خمس سنوات،  وهي تحمل طابع الأغنية الدينية أو المناجاة وتم إطلاقها وقتها في شهر رمضان،  وهي من كلمات نور الدين محمد،  كما يتعاون خلالها العسال مع فرفة أرابيسك الكويتية،  التي تجمع مجموعة من الموسيقيين المصريين،  أمين الفكهاني بعزف الجيتار وبركشن مؤمن المليجي وكمان مدحت ممدوح،  وبمشاركة عازف الترومبيت أحمد الشنواني. 

وتعد الأغنية أجدد تجارب العسال الغنائية خلال رمضان الحالي،  بعد تقديمه تلحين أغنية "احنا واحد" تتر مسلسل رجالة البيت، بجانب تلحينه أغنية أخرى خلال أحداث المسلسل تجمع نجومه أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد لأول مرة في عمل غنائي واحد،  إضافة لتحضيره حاليا عدة أغنيات جديدة مع أصالة وأنغام. 

مصطفى العسال ملحن ومؤلف موسيقي حاصل على الدكتوراه في التربية الموسيقية بجامعة حلوان،  بدأ رحلته في عالم التلحين من 10 سنوات،  وله العشرات من الأعمال الغنائية الناجحة مع نجوم الغناء في مصر والعالم العربي،  منها "قولو سماح" لتامر عاشور وأغنيتي "هدنة وهبدأ من الآخر" لأنغام و"100 وجع" لنوال الزغبي وأغنيتي "الورد البلدي" و"خانات الذكريات" لأصالة،  بجانب أغنية مهرجان الجونة السينمائي الثالث "سيما سيما"، وأغنية كأس الأمم الأفريقية "احنا أفريقيا" لعبد الفتاح الجريني وأغنية "حريف أفلام" لأورنج،،  إضافة لتعاونه مع كل من يسرا محنوش وسامو زين ومحمد رشاد.

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