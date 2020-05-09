واشنطن تعلن توزيع عقار ريمديسيفير في الولايات لعلاج كورونا

سمحت السلطات الصحية في أمريكا، بتوزيع عقار "ريمديسيفير" في ارجاء الولايات لعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية.
وقالت الصحة الأمريكية إنها ستسمح للولايات بتوزيع ريمديسيفير الذي تنتجه شركة "جلعاج ساينسيز"، معلنة توفير نحو 607 آلاف جرعة من العقار خلال 6 أسابيع، حسبما نقل عنها موقع "روسيا اليوم".
ونقل عن الوزارة، تأكيدها أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات، وذلك بعدما أظهر العقار نتائج واعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وفي وقت سابق منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة جلعاد موافقة طارئة لاستخدام العقار في معالجة المصابين بفيروس كورونا.
وتتجه العديد من الدول إلى اعتماد العقار بعد ظهور نتائج على مساعدته في تعافي المرضى في وقت قياسي، ففي وقت سابق، أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى فيروس كورونا، خلال اجتماع هيئة المراجعة الخميس المقبل.