واشنطن تعلن توزيع عقار ريمديسيفير في الولايات لعلاج كورونا

سمحت السلطات الصحية في أمريكا، بتوزيع عقار "ريمديسيفير" في ارجاء الولايات لعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية.





وقالت الصحة الأمريكية إنها ستسمح للولايات بتوزيع ريمديسيفير الذي تنتجه شركة "جلعاج ساينسيز"، معلنة توفير نحو 607 آلاف جرعة من العقار خلال 6 أسابيع، حسبما نقل عنها موقع "روسيا اليوم".





ونقل عن الوزارة، تأكيدها أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات، وذلك بعدما أظهر العقار نتائج واعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وفي وقت سابق منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة جلعاد موافقة طارئة لاستخدام العقار في معالجة المصابين بفيروس كورونا.



