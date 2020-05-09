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محافظات

بشرى.. ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لـ 80 بالغربية..صور

السبت 09/مايو/2020 - 10:38 م
ارتفاع حالات شفاء
ارتفاع حالات شفاء مصابى كورونا لـ 80
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احمد علي
اعرب الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه عن سعادته بخروج مصابي فيروس كورونا وسط  أفراح عارمة وهتافات وزغاريد تسود أجواء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنات بسبرباي وكفر الزيات بعد الإعلان عن خروج 80 من مصابي فيروس كورونا مساء اليوم.


أكد  د. توفيق المنشاوي مدير العزل بالمدينه الجامعيه  أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى  أكثر من 65.


وفي انتظار عينه اخرى لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من  العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجه الدكتور محمد جابر  مدير مستشفي المنشاوي الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والفنيين  والعاملين  على هذا المجهود المميز مؤكدا  على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفي كفر الزيات إلى تحسن عدد كبير من مصابين كفر الزيات ذلك بعد تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم وتقديم رعايه صحيه كامله وسيتم تحويلهم إلى المدينه الجامعيه خلال الفتره القادمه.
بشرى.. ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لـ 80 بالغربية..صور
بشرى.. ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لـ 80 بالغربية..صور
بشرى.. ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لـ 80 بالغربية..صور
بشرى.. ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لـ 80 بالغربية..صور
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