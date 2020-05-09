إحالة 16 قياديًا بشركة الغازات الطبيعية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أحالت النيابة الإدارية 16 مسئولا من قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بتحرير وصرف شيكات لبعض المحظوظين بموجب مستندات صرف بعضها صحيح والبعض الآخر مزور





وكشف تقرير الإتهام في القضية رقم 208 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم









أكد التقرير أن رئيس قسم بإدارة التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة للغازات البترولية وقعت على إستمارة الصرف باسم موظفة لصرف سلفة حج بمبلغ 30 الف جنيه رغم كون المستندات الصادرة بناءًا عليها غير صحيحة.





وقامت المحالة بتفقيط المبلغ على إستمارة صرف بإسم موظف لصرف إيجار إستندات لصالح الشركة جهة عملها والتوقيع بجانبه رغم كون المستند ومرفقاته صادر على غير الحقيقة مما مكن موظف من صرف قيمة الشيك، وأشتركت معه في إصطناع محررات رسمية بقصد الإستيلاء على أموال الشركة التي تقدر بمبلغ 746 الف جنيهًا دون وجه حق





وتضمنت أوراق القضية أن ، مساعد نائب الشئون المالية و، خبير مساعد نائب رئيس الشركة وحاليًا مساعد رئيس الشركة للشئون المالية إستعانا بموظف بإدارة الحسابات وأسند له أعمال بالإدارة رغم عدم وجود علاقة له بالشركة، وأنه عامل بريد لأحد مقاولي توريد عمالة معاونة للشركة مما ترتب عليه الإشتراك مع آخرين في تزوير مستندات رسمية وتمكينه من الإستيلاء على المال العام





وأهمل الثالث بالإشتراك مع محاسب ومدير ادارة تنفيذ اتفاقيات الشركاء الأجانب بالشركة في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئول الحسابات مما تسبب في عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تسوية السلفة المنصرفة للمحالة الخامسة بمبلغ 50 الف جنيه

وأشتركت المحالة الخامسة مدير ادارة خدمات الاسكان مع مساعد رئيس الشركة للعلاقات الدولية في عدم إتخاذ إجراءات الغاء السلفة المؤقتة الصادرة بإسمها





وجاء بالتقرير القضائي أن موظفدبشركة بترو تريد قام بتسليم الشيك المشار اليه عاليه والصادر باسم المحالة الخامسة بمبلغ 50 الف جنيه الى ألموظف مما مكنه من صرفه لنفسه، وأهمل محاسب الضرائب والضمانات بالشئون المالية بالشركة في الحفاظ على الحاسب الآلي عهدته ومكن موطفدمن العمل عليه مما أتاح له إجراء تسويات وهمية للإستمارات التي إصطنعها على خلاف الحقيقة وأستولى على قيمتها





وقام رئيس قسم بإدارة التخطيط والمشروعات بالشركة بصرف الشيك رقم 0011000060020 بمبلغ 4200 جنيهًا في صورة بدل حضور جلسات باسم موظف ، ووقع المحال العاشر مساعد نائب رئيس الشركة سابق على الشيك رقم 0111000699969 بمبلغ 4651 جنيهًا والشيك رقم 0111000699970 بمبلغ 4815 جنيهًا في صورة استعاضة سلفة باسم موظف رغم عدم وجود مستندات الصرف





كما وقع ، مدير عام بالشئون التجارية والاقتصادية بشركة بتروجاس على الشيك رقم 0777000699076 بمبلغ ٣٠ الف جنيه كسلفة خط باسك موظفة رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة، والشيك رقم 00110000824300 بمبلغ ستة آلاف جنيه بدل حضور جلسات باسم موظفه رغم عدم وجود مستندات صرف





والمحال الثاني عشر ، مدير عام بالشئون المالية بالشركة وقع أيضًا على الشيك رقم ٠٠١١١٠٠٠٦٩٩٣٩٠ بمبلغ ٨٧ الف جنيه إيجار إستندات جناح الشركة باسم موظف، وشيك آخر بمبلغ 88 الف جنيه قرض اسكان باسم موظف رغم كون مستندات الصرف غير حقيقية، والشيك رقم ج011100060131 بمبلغ 88 الف جنيها كفر إسكان بإسم موظفد رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة





ووقع ، خبير مساعد نائب رئيس الشركة على الشيكات أرقام 00111000824838، بصرف سلفة مؤقتة باسم المحالة الخامسة بمبلغ ٥٠ الف جنيها لشراء كتب ومراجع، وشيك رقم ٠١١١٠٠٠٦٠٠٧٨٨ لها أيضًا بمبلغ ٥٠ الف جنيه، و 6 شيكات لآخرين قيمتهم 282 الف جنيه ما بين قروض إسكان وبدل حضور جلسات وبدل حج لبعض الموظفين على الرغم من أن مستندات الصرف غير صحيحة





كما قام خبير مساعد نائب رئيس الشركة ومعار لشركة سيناء للغاز بالتوقيع على 6 شيكات قيمتهم 225 الف جنيهًا لبعض الموظفين في صور سلف مؤقتة لشراء كتب ومراجع وقروض إسكان ومساهمة لمظفة للحصول على الماجستير وبدل حضور جلسات رغم كون المستندات غير صحيحة، ووقع أيضًا على 5 شيكات قيمتهم 149 الف جنيهًا استعاضة سلف وبدلات لحضور جلسات رغم عدم وجود مستندات الصرف





وقام ، نائب رئيس الشركة سابقًا بالتوقيع على شيك بمبلغ 6263 جنيهًا مساهمة للحصول على الماجستير باسم موظفة رغم كون مستندات صرف الشيك صادرة على غير الحقيقة، ولم يقم المحال الأخير ، مدير عام المراقبة المالية بالشركة باتخاذ اللازم حيال مطالبة المحالة الخامسة بتسوية السلفة الصادر عنها شيك بمبلغ 50 الف جنيه.



