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حوادث

النيابة الإدارية تعزي الشعب المصري في شهداء سيناء

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:06 م
هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية
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جودت عيد
تقدم  المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري العظيم في شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة الذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. 

واكدت  النيابة الإدارية تقدير شعب مصر العظيم لبطولات أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة التي يسطرونها بحروف من نور لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه ضد المحاولات الخسيسة لقوى الشر التي لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا عزيمة وإصرارًا على النصر.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، اعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 
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