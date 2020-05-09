بـ الجلد البنى.. لقاء الخميسى تتألق بالكاجوال مع نادية الجندى.. شاهد

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة لها برفقة الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
بإطلالة كاجوال أنيقة.
بإطلالة كاجوال أنيقة.
وظهرت لقاء الخميسى، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه قميصا أنيقا من الجلد باللون البنى الذى يبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك.
وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى البسيطة التى تتناسب مع إطلالتها.
وارتدت أكسسوارات باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.