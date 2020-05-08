AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:26 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.

وظهرت لقاء، في الصورة داخل منزلها، مرتدية لدى كت اسود، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، وعلقت "مساء الخير على حبايب قلبي ❤️"

وتشارك الفنان لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.




‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي


View this post on Instagram

مساء الخير على حبايب قلبي ❤️

A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة بكيزة الدرملي.. شاهد لقاء الخميسي عبر تيك توك

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

بـ ملابس شتوية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد

اللت والعجن لسه بخير.. ياسمين علي تعلق على صورتها من مسلسل النهاية.. شاهد

بعد الفطار.. لقاء الخميسي تنشر صورة جديدة من داخل الحجر المنزلي

ترشيحاتنا

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

بعد تحديد الحكومة موعد بدء التعايش مع كورونا.. 17 إجراء لا يفوتك للوقاية

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف حقيقة وصول عقار ريمديسيفير

علاوة سنوية لأصحاب المعاشات أول يوليو..مشروع قانون

فيديو جراف.. اتهام جديد لـ محمد رمضان بسبب مسلسل البرنس

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل