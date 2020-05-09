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أخبار العالم

بعد المصرى طارق مخيمر.. وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

السبت 09/مايو/2020 - 10:51 م
وفاة ثاني طبيب بفيروس
وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام كويتية عن وفاة ثاني طبيب في الكويت جراء فيروس كورونا "كوفيد-19"،  بعد يوم واحد من الإعلان عن وفاة الطبيب المصري طارق مخيمر جراء إصابته بعدوى كورونا.

وأعلنت جمعية أطباء الأسنان الكويتية وفاة  الطبيب الهندي راو فازوديفا، ٥٤ عامًا بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "القبس".

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ويعمل الطبيب الهندي أخصائي علاج أقنية الجذور في مستشفى الأحمدي بقسم الأسنان، حيث كان ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعمل  فازوديفا في الكويت منذ 15 عاما، وهو يعد ثاني ضحية بين الأطباء جراء فيروس كورونا في البلاد، بعد المصري طارق مخيمر.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة الكويتية  وفاة اول طبيب في الكويت بعد إصابته بعدوى "كوفيد-19" موضحة أنه الطبيب طارق مخيمر الذي يعمل في  تخصص الانف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري  طارق مخيمر المتوفي جراء فيروس كورونا قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.

و نعى وزير الصحة الكويتي  باسل الصباح الطبيب الراحل قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ د. طارق حسین مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زین متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
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