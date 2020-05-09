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نائب برلمانى: العقوبات المشددة حل إجبار المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية

السبت 09/مايو/2020 - 11:18 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، إن التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تعد  قاتلة ويجب أتباع ثقافة التباعد الاجتماعي ، ولابد من ارتداء الكمامات فى ظل ما تشهده مصر ودول العالم كافة،موضحًا أنه للأسف الشديد المواطنين لا يشعرون  بخطورة الأمر إلا عندما يصيب الفيروس شخص قريب منهم، وتابع:"الخوف بيحركهم وعليه فيجب تطبيق العقوبات المشددة ويحاسب بجدية، كل من يخالف الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "مرشد" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الخوف هو الذى يجعل المواطنين يتبعون الإجراءات الصحية المنصوص عليها فى مواجهة جائحة كورونا، وتابع:"الشارع كما لو كنا فى أيام عادية رغم أننا فى وقت حظر الآن، مطالبًا بتشديد العقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الدولة المصرية، وتابع:" الخوف هيخلى الناس تنفذ الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

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