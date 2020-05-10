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محافظات

ضبط تاجر يستولى على مقررات تموينية بالفيوم

الأحد 10/مايو/2020 - 12:00 ص
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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قسم المحافظات
تمكنت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم، برئاسة المهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس عبد الباسط عبدالنعيم مدير إدارة الرقابة والمفتشين راضى أحمد قمبر وجودة محمد عباس، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وفي إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية لضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة من ضبط تاجر تمويني بإحدى القرى بمركز الشواشنة يستولى على المقررات التموينية المدعمة وتم ضبط عدد "٢١" شيكارة دقيق خاص بالمخابز بإجمالي الكمية "١٠٥٠" كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

كما تم ضبط عدد "٢٨٠" كيلو سكر تمويني وتحرر محضر برقم ٣٧٢ جنح أمن دولة طوارئ ضد تاجر تموين لاستيلائه على مقررات وسلع تموينية ودقيق مدعم بدون وجه حق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
ضبط تاجر يستولى على مقررات تموينية بالفيوم
ضبط تاجر يستولى على مقررات تموينية بالفيوم
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