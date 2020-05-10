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سيارات

فولكس فاجن تؤجل عملها بالمكسيك حتى يونيو

الأحد 10/مايو/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قررت الالمانية فولكس فاجن العملاقة في صناعة السيارات إلى أستنئناف إنتاجها في المكسيك من الجديد فمن المقرر وفقا للخطط الحالية استئناف الإنتاج في مصنعي الشركة أول يونيو .

كما أكدت الحكومة المكسيكية  في منتص شهر أبريل تمديد القيود على الحياة العامة بسبب أزمة فيروس كورونا إلى 30 مايو الجاري 
 
أما فولكس فاجن فقد علقت إنتاج مصنعها 20 مارس بسبب جائحة كورونا كما قررت في بادئ الأمر الاستمرار في التعليق حتى 12 أبريل الماضي. 
 
يذكر أن المكسيك قد سجلت حتى الآن 29616 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و 2961 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس .

 
 كما ان مصنع فولكس فاجن في مدينة بويبلا، على بعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو سيتي، من أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم.

 والجدير بالذكر أن  هذا المصنع العام الماضي أكثر من 440 ألف سيارة من علامة "تيجوان" و"جيتا" و"جولف".

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وفي مصنع الشركة في جواناخواتو تم إنتاج نحو 330 ألف سيارة العام الماضي. ويعمل لدى الشركة في المكسيك نحو 13 ألف موظف.
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