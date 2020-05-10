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أخبار العالم

مرض كاواساكي الغامض يتفشى بين أطفال نيويورك

الأحد 10/مايو/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن 3 أطفال على الأقل توفوا من جراء التهابات غامضة يعتقد أنها له صلة بفيروس كورونا.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أن ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا بسبب الإصابة بالتهاب غامض..  وقال من مدينة نيويورك "إنه وضع خطير"، لافتا إلى أن الوفيات تشمل طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات من مدينة نيويورك، و7 أعوام من مقاطعة ويستتشستر ومراهقًا في مقاطعة سوفولك.

وكرّر كومو تحذيراته حول كيف يبدو أن بعض الأطفال الصغار يتأثرون بفيروس كورونا حتى الآن، موضحًا أن هناك 73 حالة يعاني فيها الأطفال الصغار إلى أطفال المدارس الابتدائية من أعراض مشابهة لمرض كاواساكي أو متلازمة الصدمة السامة.

وكان "كومو" قد أعلن أمس الجمعة، وفاة طفل في الخامسة من العمر بمرض التهابي أعراضه قريبة من "مرض كاواساكي"، المرتبط بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال: "سجّلت وفاة واحدة بسبب ذلك، وقد يكون هناك آخرون نحقق بشأنهم"، مشيرا إلى سلسلة أعراض يفترض أن تدفع الآباء إلى استشارة طبيب إذا ظهرت.

ومنذ أسبوعين، سجلت العشرات من الحالات المماثلة في الولايات المتحدة، وكذلك في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لأطفال ظهرت عليهم أعراض "مرض كاواساكي" النادر.

ويرجح العلماء أن يكون مرض كاوساكي مرتبطاً بفيروس كورونا لكن لا يوجد إثباتات مؤكدة حتى الآن.

وذكرت السلطات الصحية في نيويورك، الثلاثاء الماضي، أن نحو 15 طفلا أدخلوا المستشفيات بسبب أعراض مشابهة، بينها التهابات جلدية وآلام في البطن وقيء أو إسهال، وقد ثبتت إصابة 4 منهم بفيروس كورونا ، بينما طور 6 أجساما مضادا تشير إلى وجود التهاب داخلي.
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