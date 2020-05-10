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محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ دمياط

الأحد 10/مايو/2020 - 04:21 ص
حالات تعدِ على الأراضى
حالات تعدِ على الأراضى الزراعية
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زينب الزغبي
أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء.


وأوضحت المحافظ أنه تم خلال الحملات التى نُفذت تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ,بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة ٨٠ متر مربع بكفر سعد و حالة أخرى بكفر البطيخ عبارة عن مكامير فحم على مساحة ٤٥٠ متر مربع و كذلك حالة تعدِ بالبناء على أرض أملاك دولة بمدينة رأس البر على مساحة ٢٥ متر مربع.


وأشارت إلى أن حملات ازالة التعديات بأنحاء محافظة دمياط مستمرة لحين ازالة التعديات سواء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


جدير بالذكر ان الحملات بإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذ اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و أ. مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.
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