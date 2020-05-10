AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سيدة تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

الأحد 10/مايو/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاثت السيدة إيمان سعد جمعة حزين، من محافظة قنا قرية القناوية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قبولهم معاش تكافل وكرامة.

وتقول فى رسالتها: قدمت على معاش تكافل وكرامة منذ 3سنوات ولم تقم بالصرف حتى الآن مطالبة بتدخل المسؤولين لرفع الظلم عنها والحصول على المعاش.

التواصل مع القارئة 01092514588 الرقم القومى 29202012700041

اقرأ أيضا:



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد لـ التضامن.. نفسى فى معاش تكافل وكرامة لمساعدتى على تكاليف العلاج

أم هاشم تستغيث لصرف معاش تكافل كرامة يعينها على المعيشة

هويدا تستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة بدون سبب

دعاء تستغيث بوزارة التضامن للحصول على معاش تكافل لتربية أبنائها

حنان تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

مواطنة من ذوي الهمم تستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة بأسوان

ترشيحاتنا

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة

بفائدة 8% متناقصة.. المركزي يبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة

إفطار رمضان .. كفتة أرز مع الأرز بالشعرية .. والحلو كنافة بالمكسرات

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

يحميك من ظهور التجاعيد.. 7 فوائد لتنظيف البشرة

كريم فهمي لزوجته: أنتى ملهمتي الوحيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

إفطار رمضان .. كفتة أرز مع الأرز بالشعرية .. والحلو كنافة بالمكسرات