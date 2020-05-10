سيدة تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

استغاثت السيدة إيمان سعد جمعة حزين، من محافظة قنا قرية القناوية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قبولهم معاش تكافل وكرامة.





وتقول فى رسالتها: قدمت على معاش تكافل وكرامة منذ 3سنوات ولم تقم بالصرف حتى الآن مطالبة بتدخل المسؤولين لرفع الظلم عنها والحصول على المعاش.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



