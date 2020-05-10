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فن

محمود حافظ: بيتر ميمي يخرج أفضل ما لدينا

الأحد 10/مايو/2020 - 05:44 ص
محمود حافظ
محمود حافظ
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محمد نحلة

تحدث الفنان محمود حافظ عن تجربته مع المخرج بيتر ميمي وأمير كرارة في مسلسل "الاختيار".



قال لـ"صدى البلد":" هذه المرة الثالثة التي أعمل فيها مع المخرج بيتر ميمي، وأكون مستمتعا جدا بالعمل معه خاصة أنه قادر على أن يخرج منا أفضل ما لدينا، أما بالنسبة للفنان أمير كرارة فهو أخ، وهو شخص يحب عمله كثيرا وابن حلال.



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ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار"بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


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