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باسكال مشعلاني: أمارس هواياتي وأتابع السوشيال ميديا خلال أوقات الحظر

الأحد 10/مايو/2020 - 02:35 ص
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
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عبد الخالق صلاح
هنّأ الإعلامي أحمد موسى المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، على أغنيتها الجديدة فرصة نرجع والتي قدمتها بمناسبة الحجر المنزلي الذي يلتزم به المواطنون في معظم دول العالم جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأغنية استغرقت 3 ساعات في التصوير، مؤكدة أن المخرج كان بعيدًا عنها وملتزم بالإجراءات الاحترازية ويرتدي كمامته.

وأوضحت باسكال مشعلاني، أنها ستقدم أغنية باللهجة المصرية قريبا، لافتة إلى أنها تتابع السوشيال ميديا خلال أوقات الحظر.

وأردفت مشعلاني، أنها تقوم بطهي الطعام في المطبخ وتعلمت طهي بعض الأكلات كما أنها تمارس هوايتها في القراءة والرسم وممارسة الرياضة التي لم يكن لها وقت فيما قبل كورونا.

واستكملت باسكال مشعلاني إنها تلتزم بالحجر المنزلي من أجل المحافظة صحة الجميع من الكبار والصغار، موضحة أنها تخاف من القطط والسفر ، وعلق موسى« الصعايدة ما بيخافوش من الضلمة ».

وأكدت مشعلاني، أن الجميع في لبنان ملتزم بالسكن ولا يخرج من منزله سوى من يريد الذهاب للمستشفى أو قضاء مصلحة ضرورية كما أن عدد قليل من المحلات يعمل .

وأشارت إلى أنها تشتاق لأصدقائها ولا تلتقي بهم، ولكن تتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تريد إلحاق الأذي بهم ، مشيرة إلى أن «الحجر الصحي فرصة للرجوع إلى الله وبيوت الله مسيرها تفتح».

وأكدت أنها شاهدت 4 حلقات  من مسلسل الاختيار، معلقة: «كتير حلو لأنه بيحكي قصة حقيقية»، مؤكدة أنها شاهدت الأغنية الشعبية بنت الجيران وأحبتها.
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