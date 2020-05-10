وليد سليمان: رمضان صبحي يسير على خطى صلاح .. وكوبر ظلمني.. فيديو

أشاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برمضان صبحي لاعب الفريق قائلا:" يستطيع السير على خطى محمد صلاح ويأمل في ذلك.





وأضاف وليد سليمان خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس 2" أنه تعرض للظلم من قبل المدير الفني السابق للمنتخب الوطني هيكتور كوبر .





وتابع وليد سليمان:" كوبر ظلمني بعدم الانضمام للمنتخب في الجابون ".





وأكد أنه شعر بوجود توازنات داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".





وأتم :" حلمي كان اللعب في كأس العالم وكنت أستحق الانضمام".



