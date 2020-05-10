أحمد موسي للمواطنين : « بلغوا عن الموظف اللي مش لابس كمامة ومش منتظم »

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العمل عاد إلى الشهر العقاري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالمسافات الآمنة والتي يجب ألا تقل عن متر كما يجب ارتداء الكمامات .





وأكد أحمد موسى أن دور الموظف بالشهر العقاري تسيير العمل وقضاء مصالح المترددين وليس تنظيم المواطنين، مطالبا المواطنين بالالتزام، مردفا «بلغ عن الموظف اللي تلاقيه مش لابس كمامة ومش منتظم».









قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله جيشنا العظيم من عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية غير مسبوق ولم يفعله أي جيش على مستوى العالم.





وتابع موسى: «صوتى راح واتنبح حرام عليكم أنتم بتنتحروا وأنا خايف عليكم».

وتساءل موسى منفعلًا، الدولة التزمت بما عليها وماذا تفعل عشان المواطن يلتزم؟، مردفا، «مش هقول لحد متنزلش شغلك بس خاف على نفسك والتزم بالإجراءات.





وواصل موسى، أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل جاءت لهم زيارات خلال فترة للعزل، مضيفا «مش للدرجادي عاوزين شوية وعي».





وأردف موسى، أن أماكن العزل لا يمكن تركها للأمن الإداري لأنهم موظفين ويجب وضع استلام تلك الأماكن من الداخلية لحراستها لمنع الزيارات للمقيمين في العزل.





وأكد الإعلامي أحمد موسى ، أنه لو لم يتم اتخاذ قرارات قوية في العيد سيكون هناك أزمة كبيرة لن نقدر على مواجهتها ولابد من قرارات قوية و«اللي ينزل الشارع يستحمل العقاب».





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.