سلوك الصائمين في ملتقى الفكر الإسلامي.. أستاذ بالأزهر: التقوى المقصد الأساس والغاية العظمى من الصوم.. وصاحب الخلق العظيم يحظى بمرافقة سيد الأولين والآخرين في الجنة

الحلقة السادسة عشرة لملتقى الفكر الإسلامي

"سلوك الصائمين" محور حديث المحاضرين

أستاذ بالأزهر: التقوى هى المقصد الأساس والغاية العظمى من الصوم

لا ينبغي ترك الجوارح تفعل المحرمات في رمضان

صاحب الخلق العظيم يحظى بمرافقة سيد الأولين والآخرين في الجنة





أقيمت أمس الحلقة السادسة عشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وجاءت بعنوان : " سلوك الصائمين" ، وحاضر فيها الدكتور هاني السيد تمام مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ، والدكتور ياسر مغاوري إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) .

أكد الدكتور هاني تمام مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ، أن كل العبادات التي شرعها الله تعالى لخلقه لها غايات عظمى تنعكس على سلوكهم في تعاملهم مع خالقهم ومع الخلق ، فالله تعالى حدد المقصد الأساس والغاية العظمى من الصوم ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، فلم يفرض الله علينا الصيام للمشقة ، ولا لأجل أن نمتنع عن الطعام والشراب فقط ، وإنما أراد الله أن يهذبنا بالصيام ، وليكون سبيلا لتقويم السلوك والأخلاق ، وحتى نصل من خلاله إلى مرتبة التقوى.





وأشار إلى أن تحصيل التقوى من وراء الصوم هو المقصد الأساس لفرضيته ، لذا وجب علينا أن نصوم صومًا صحيحًا يساعدنا على الوصول لهذا المقصد العظيم ، وذلك بصيام كل الجوارح وحفظها، بمعنى أن تمتنع الجوارح عن فعل المحرمات في هذا الشهر الكريم ، فيتجنب الإنسان الغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات ، وغير ذلك من ذنوب الجوارح ، وكذلك ينبغي للقلب أن يصوم ، وصوم القلب يكون بانشغاله بالله تعالى وحده وتعلقه به ، وأن يُطهر وينقى من كل الأمراض الخبيثة كالحقد والحسد والكراهية والضغينة ونحو ذلك ، فقد قيل لرسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ) : أيُّ الناسِ أفضلُ؟ قال: " كلُّ مخمومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ"، قالوا : صدوقُ اللسانِ نعرفُه فما مخمومُ القلبِ؟ ، قال : "هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا حسد" .





وأضاف أن الصائم له سلوك خاص ينبغي أن يسير عليه ، وأن يلتزم به ، مشيرًا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد حذر من الصوم الذي لا فائدة منه وهو الذي يقتصر صاحبه على الامتناع عن الطعام والشراب فقط ، ويترك قلبه وجوارحه تنطلق لفعل المحرمات ، حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : " رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ".



