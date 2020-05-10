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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 667 إصابة و13 وفاة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

بحسب "رويترز"، سجلت ألمانيا  667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 169.218ـ شخصا، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وسجلت ألمانيا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرةـ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7395.

وتحتل ألمانيا المركز السابع عالميا بين أكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا.

وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ 4 ملايين و100 ألف شخصا، وتجاوزت الوفيات 280 ألف شخص، وتخطى عدد المتعافين مليون و441 ألف شخص.

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