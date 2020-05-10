شلل الأطفال وسكتات دماغية.. مضاعفات مخيفة يسببها كورونا في بعض الحالات

كشف باحثون بريطانيون عن أمراض ومضاعفات خطيرة قد يسببها فيروس كورونا المستجد في بعض الحالات التي تنجو منه، من بينها إعياء شديد وتلف بالرئة وأمراض قلبية وسكتات دماغية، تستمر لفترات طويلة.









ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير البيانات، التي جمعها باحثون من المملكة المتحدة، إلى أن الأعراض الأولية التي قد يسببها الفيروس المستجد من الممكن أن تستمر لمدة "30 يومًا أو أكثر" ، فقد تزيد بكثير عن فترة الأسبوعين التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية.









وبالنسبة لبعض المرضى، قد يكون المرض نفسه مجرد بداية لمعركة طويلة وشاقة؛ وفقا لتقرير حديث يحذر من التهديد الوشيك "بإعاقة ما بعد كوفيد".









فقد كشفت امرأة، تبلغ من العمر 48 عامًا وأم لثلاثة أطفال من شرق لندن، كيف تسبب الفيروس بجعل قلبها في حالة مميتة - ربما يستمر لمدى الحياة.









بعد ما يقرب من تسعة أسابيع من إصابتها بـ "أعراض البرد"، قام الأطباء بتشخيص اعتلال عضلة القلب- فقد تسبب Covid-19 في التهاب شديد في عضلات القلب، مما جعل من الصعب عليها ضخ الدم للجسم؛ كما وجد الأطباء ندوبا شديدة في رئتيها.









وتقول المرأة، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها: "قيل لي أن معظم الحالات تتحسن تدريجيا، لكن بعضها يتطلب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستقبل- وأحيانا، عملية زرع قلب. ما زلت أحارب من أجل التنفس وأصاب بالغثيان والدوار الشديد لدرجة أنني إذا جلست، يجب أن أستلقي مرة أخرى. لا أستطيع النوم إلا على جانبي الأيمن لتخفيف الضغط على القلب".









وتابعت: "تشمل الآثار الأخرى المتبقية فقدان الذاكرة المزمن وتورم العين اليسرى وألم غريب في ساقها اليسرى".









وقد ادعى طبيب الرئة الذي عالج بوريس جونسون، البروفيسور نيكولاس هارت، أن الفيروس المستجد يمكن أن ينتهي به المطاف ليصبح "شلل الأطفال لهذا الجيل" ويؤدي إلى موجة من المشاكل المنهكة الإضافية للمرضى بعد شهور أو سنوات من بدء الأعراض.









كما لوحظ في الوباء الحالي، أن أعدادا كبيرة من المصابين يعانون من مرض شلل الأطفال ولكن بأعراض طفيفة إن وجدت.









ومع ذلك، يموت شخص واحد من كل عشرة أشخاص أصيبوا بالمرض. وفي حالات عديدة، أدى الفيروس، الذي يهاجم الدماغ، إلى شلل دائم في أحد الأطراف أو أكثر، وهزال العضلات ومشاكل المفاصل. والأسوأ من ذلك ، يمكن أن تعود الأعراض مجددا، بعد سنوات، أو حتى بعد عقود.









ويذكر أن أوبئة شلل الأطفال هاجمت المملكة المتحدة في الخمسينيات، وقتلت الآلاف ، وتركت جيلا يعاني من مشاكل في التنقل مدى الحياة.









واصاب الفيروس، الذي ينتشر عن طريق سوائل الجسم، ما يصل إلى 8000 إصابة سنويا بين عامي 1947 و 1956 - عندما تم اكتشاف لقاح مؤخرا.