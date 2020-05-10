AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بفائدة 8% متناقصة.. المركزي يبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة

الأحد 10/مايو/2020 - 10:48 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
Advertisements
أ ش أ
صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة.

وقال عامر- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.


وأضاف أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا ، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزي: إضافة شركات التصنيع الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية لمبادرة دعم الصناعة

بعد 4 سنوات من مبادرة المركزي المصري: أمريكا تخصص 350 مليار دولار لدعم الـSMEs

ضمن الـ100 مليار جنيه..برلماني يطالب بضم شركات التكنولوجيا للتمويل منخفض الفائدة

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة هالة فؤاد.. في هذا اليوم حاول أحمد زكي الانتحار

رحاب الجمل: جمهور محمد رمضان شتمني.. ووصلتني تهديدات بسبب البرنس.. فيدبو

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

أمريكا تسجل 1568 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

افصل الفيشة عن الرسيفر.. طرق توفير فاتورة الكهرباء عند مشاهدة التليفزيون

باحثون يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة فوق العادة هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

إفطار رمضان .. كفتة أرز مع الأرز بالشعرية .. والحلو كنافة بالمكسرات