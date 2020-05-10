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اقتصاد

الإحصاء: التضخم السنوي في مصر يسجل 5.9% خلال أبريل

الأحد 10/مايو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
سجل معدل التضـخم السنوي في مصر  5.9% لشهر أبريل 2020 مقابل 12.5% لنفس الشهـر من العام السابق، ذلك وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء حول معدل التضخم خلال شهر أبريل.


ووفقا لبيانات التضخم لشهر أبريل سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره 0.9% وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 18.0% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 45.4%، والكمثرى والجوافة بنسبة 27.5%،  الموز بنسبة 19.7%.

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وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون  بنسبة (5.6%) بسبـب ارتفاع أسعـــار  مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.0%)، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (4.8%)، كما  ارتفاع  أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية  بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بنسبة (5.8%).

وارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (5.8%)، مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%)، وارتفاع  أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية  بنسبة  (3.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-9.5%) بسبب انخفاض أسعار الأرز بنسبة (-22.2%)،  انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار ملح وتوابل   بنسبة (-10.0%)، وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.4%) بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة (-10.0%).
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