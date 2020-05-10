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اقتصاد

اليوم .. المالية تبيع أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من اليوم الأحد بيع أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بغرض تمويل عجز الموازنة العامة.


وفقا لما أعلنه جدول عطاءات الخزانة بـ البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر بيع أجلي 91 و 273 يوما، لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.


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ذكر  الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.


ومن المستهدف أن تبيع وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 46.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة.


ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بـ19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين خلال يومي الإثنين و الخميس بقيمة 27.5 مليار جنيه.

 

 

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