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المالية: 5 مليارات جنيه إضافية لـ التموين و 5.1 مليار للصحة

الخميس 07/مايو/2020 - 03:25 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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آيات أحمد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة قامت باتخاذ بعض الإجراءات حتى لا يشعر المواطن بأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن  الدولة كانت تستهدف معدل نمو اقتصادي بحوالى 6% ولكن الأن نتحدث فى حوالى  4.8 وهذا يعنى خفض فى معدل النمو بـ 1.2.

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وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن احتياج الدولة للإنفاق جعل هناك زيادة فى حجم الدين لـ 44 مليار جنيه أو ما يوازى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.


ولفت وزير المالية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لـ التعامل مع أزمة فيروس كورونا، و تم إنفاق 40 مليار جنيه لطوارئ أزمة فيروس كورونا، والتى ستحمل مؤثراتها على  وزارة الصحة والتموين.

وأكد أنه تم اتاحة مخصصا إضافية بحوالى 5.1 مليار جنيه للصحة، وتم توفير 5 مليارات لـ التموين, وتم اتاحة 10 مليارات لسدد الاحتياجات و المرتبات, حاليا يتم العمل على بعض البنود، خاصة فى مجال السياحة والطيران وقطاعات أخرى متضررة بأزمة كورونا لتمويلها بمجموعة تقترب من 10 مليار جنيه.


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وأشار إلى أن بعض إيرادات الدولة تأثرت سلبا نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أن الدولة المصرية كانت تحصل على ضريبة لكل تذكرة طيران إلا أن اليوم تم إلغاؤها تماما، بالإضافة إلى إصدارها ضريبة معينة لبعض القطاعات خاصة السياحة لسير الأوضاع الاقتصادية.

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