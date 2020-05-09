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اقتصاد

المالية تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

السبت 09/مايو/2020 - 09:23 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.


كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي المصري، باعتباره  مرتب عمليات الطرح الدوري.


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وقال التقرير إنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه علي مدار يومين بالإضافة لسندات خزانة بـ7 مليارات جنيه.


ذكر التقرير أن عمليات الطرح ستتم عبر 3 طروحات دورية، تشمل أيام "الأحد، الخميس، الإثنين" من الأسبوع الجاري.


وأوضح التقرير أنه من المقرر بدء أولي عمليات البيع غدا الأحد بقيمة 19 مليار جنيه ثم يوم الخميس بقيمة 20.5 مليار جنيه.


وتستكمل الوزارة أيضا طرحها لسندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه من استحقاقي 5 و 10 سنوات.

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