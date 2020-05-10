الحلقة 16 من مسلسل شاهد عيان.. تهديد هنا شيحة بالقتل

عُرضت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل " شاهد عيان " بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.





وتنفي ندى "هنا شيحة" خلال الأحداث علاقتها بإبلاغ أحد في مصر بأمر القنبلة فيقوم أبو حماد بالضغط عليها وتهديدها بالقتل وقبل ضغطه على الزناد.





وخضع عمر "حسن الرداد" إلى التعذيب داخل السجن بالأردن بعد محاولته الفاشلة من الهروب من السجن.

ويعتقد أبو حماد أن وهيب هو المتسبب في التفجير ذلك لشكوكه في رجله بمصر بالإضافة لندى "هنا شيحة" ويواجههما سويا في أحد المخازن ويهددها أبو حماد بالقتل.



تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.