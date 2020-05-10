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أخبار العالم

أنباء عن هروب فايز السراج بعد وفاة رئيس المخابرات في حكومة الوفاق

الأحد 10/مايو/2020 - 10:58 ص
فايز السراج رئيس
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
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قسم الخارجي
تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء مفادها هروب فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا إلى خارج البلاد، وذلك بعد تأكيد وفاة اللواء عبد القادر التهامي رئيس جهاز المخابرات التابع لحكومة السراج، وسط أنباء متضاربة حول سبب الوفاة.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إن هناك أنباء مؤكدة عن مغادرة طائرة فايز السراج إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية كان يستعد للهروب إلى مالطا، في ظل تقدم قوات الجيش الليبي في محاور الصراع بالعاصمة طرابلس.

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واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في أغلب محاور الصراع في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك عقب تأكيد وفاة عبد القادر التهامي رئيس جهاز المخابرات في حكومة السراج، حيث تشير وسائل إعلام ليبية إلى مقتله على يد مجموعة تنتمي لقوة الردع التابعة لفتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق والمحسوب على تنظيم الإخوان.

بينما أكدت تقارير ليبية وفاة عبدالقادر التهامي إثر إصابته بأزمة قلبية، بعد أنباء عن القبض على رئيس المخابرات بحكومة الوفاق، السبت في طرابلس.
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