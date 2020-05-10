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تعليم

التعليم: مسموح لـ طلاب الدمج بتقديم الأبحاث ورقيا أو إلكترونيا

الأحد 10/مايو/2020 - 10:55 ص
تسليم الابحاث
تسليم الابحاث
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لطلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس، فمسموح لهم أن يسلموا المشروعات البحثية بشكل ورقي أو إلكتروني.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يجب في أي من الحالتين، أن يلتزم الطالب بتوضيح أنه طالب من طلاب الدمج ضمن البيانات المطلوبة على البحث.


وأتاحت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحة بيانات التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم، إمكانية تسجيل موقف استلام المشروعات البحثية من الطلاب.

ويمكن الدخول على هذه الخدمة من خلال الرابط الآتي:
http://student.emis.gov.eg/new/ وللتسجيل، لابد من توضيح نوع البحث (فردي - جماعي)، ونوع التسليم (إلكتروني - ورقي)، واسم البحث وتاريخ الاستلام. 


ويتم تسجيل موقف تسليم الأبحاث بالتعاون بين مختص شئون الطلاب وأخصائي التطوير بالمدرسة، أما بالنسبة للطلاب الذين تشاركوا في عمل بحث واحد جماعي، فيجب تسجيل كود كل طالب واختيار نوع البحث جماعي واستكمال باقي البيانات.
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