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محافظات

للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح

الأحد 10/مايو/2020 - 12:06 م
حملات النظافة بشوارع
حملات النظافة بشوارع مطروح
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ايمن محمود
قام فريق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بأعمال التطهير والتعقيم لمناطق ( شارع الشيخ عطيوه والكيلو٣ شارع العمده فرج وعزبة الطواهر والمقابر الشرقية وعزبه المغاربة وشارع عيسى بمدينة مرسى مطروح بإشراف الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

يأتي ذلك استمرارًا لحملات النظافة والتطهير اليومية بجميع مدن محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد،تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية مع تكثيف أعمال  النظافة ورفع القمامة و الرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء  وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم صباح اليوم الأحد تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات بمناطق ( تابة - مدخل المدينة - السوق - البطوخي - مجمع المدارس - الظافرية) كما تم رش وتطهير سيارات المواطنين وموقف أتوبيس غرب الدلتا بالمدينة،بالاضافة الى  أعمال النظافة ورفع القمامة و تمهيد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية  بالتربة الرملية بمنطقة تابة  وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة .

كما قام مركز ومدينة السلوم بحملة نظافة وتطهير ليلية بشوارع المدينة أثناء فترة الحظر تحت اشراف  عادل منصور رئيس المدينة.

وقام مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، بحملة ليلية مكبرة لفرض الانضباط ورفع الإشغالات بشوارع مدينة مرسي مطروح خاصة من شوارع وسط المدينة ومنطقة المحروسة، بالإضافة الى اعمال النظافة والتطهير ومراجعة الانارة بعدد من المناطق منها إصلاح كابلات وانار كشافات منطقه التلفزيون  .

كما استمر  مركز ومدينة برانى  فى تكثيف جهود النظافة والتطهير بشوارع المدينة وعدد  من المنشآت  الحكومية والعامة  تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس المدينة.
للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح
للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح
للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح
للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح
للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح
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